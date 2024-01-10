Мошенники научились подделывать голосовые сообщения в Telegram

С помощью искусственного интеллекта злоумышленники генерируют голосовые сообщения в мессенджере и вымогают деньги.

В мессенджере Telegram появился новый вид мошенничества: вымогатели получают доступ к аккаунту пользователей и на основании голосовых сообщений генерируют новое аудио с просьбой перевести деньги. Об этом пишет «РБК».

Вымогатели научились с помощью искусственного интеллекта подделывать голосовые сообщения владельца аккаунта в Telegram. Просьбу перевести деньги рассылают во все чаты и в личные переписки. Другие пользователи, услышав знакомый голос, не сомневаются в достоверности информации.

Также для убедительности мошенники присылают отфотошопленную банковскую карту с поддельным именем получателя.

Мошенники давно используют и «угоны» телеграм-аккаунтов, и фейковые рассылки с просьбой одолжить деньги, но в этом случае скамеры собрали воедино все части своего конструктора, — сказал специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Эксперты по информационной безопасности рекомендуют лично позвонить владельцу аккаунта и узнать, действительно ли он просил перевести средства.