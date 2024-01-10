Вырос коэффициент-дефлятор для УСН: новый лимит дохода-2024

Базовые лимиты доходов:

для применения УСН в переходный период по повышенным ставкам (200 млн руб.).

для перехода на УСН (112,5 млн руб.);

149,51 млн рублей – для перехода на УСН с 01.01.2024.

С учетом коэффициента-дефлятора, лимиты дохода по УСН в 2024 году такие:

Разбор про коэффициенты-дефляторы для разных налогов – тут.

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