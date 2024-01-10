Вырос коэффициент-дефлятор для УСН: новый лимит дохода-2024

Базовые лимиты доходов:
для перехода на УСН (112,5 млн руб.);
для применения УСН (150 млн руб.);
для применения УСН в переходный период по повышенным ставкам (200 млн руб.).
С учетом коэффициента-дефлятора, лимиты дохода по УСН в 2024 году такие:
149,51 млн рублей – для перехода на УСН с 01.01.2024.
199,35 млн рублей – для стандартных ставок УСН;
265,8 млн рублей – для повышенных ставок УСН.
Разбор про коэффициенты-дефляторы для разных налогов – тут.
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