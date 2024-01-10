Как заполнять новую форму книги учета доходов и расходов по УСН

С 2024 года вести книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новым правилам.

ФНС приказом от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@ утвердила нормы заполнения новых книг учета доходов и расходов по УСН. Изменения коснулись разделов и оформления титульного листа.

В частности в обновленном варианте не будет раздела IV, в котором отражаются взносы, уменьшающие налог. Теперь эта информация будет представлена только в декларации.

Появились правки в оформлении документа. Начиная с 2024 года на титульном листе не надо будет указывать адрес организации и ИП.

О новой книге мы рассказывали тут.

Остальные листы (с доходами и расходами, по ОС, убытку и торговому сбору) не изменились.