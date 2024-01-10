Центробанк запретит переводить просроченные кредиты на другое лицо

Банки больше не смогут скрывать риски, переводя долги заемщиков на другое лицо.

Центробанк планирует пресечь практику мнимого «оздоровления» просроченных задолженностей по кредитам, когда банки с целью сокрытия рисков переводят долги клиента на другое лицо. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Регулятор подготовил законопроект, который не позволит признавать обслуживание кредита хорошим, если банк переводил основной долг или просрочку по процентам с клиента на другое лицо.

В качестве исключений указаны случаи, когда платежи по кредитам проходили своевременно и в полном объеме в течение последних 360 календарных дней. При этом финансовое положение заемщика должно быть не хуже, чем средним.

Если указание Центробанка будет принято, то нормы вступят в силу с 1 октября 2024 года.