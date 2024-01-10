Центробанк предупредил о мошеннических схемах с разблокировкой активов

Злоумышленники предлагают инвесторам решить их проблемы с заблокированными иностранными активами.

Банк России выявил действия мошенников, которые предлагают инвесторам решить вопросы с замороженными иностранными активами. Об этом сказано на сайте регулятора.

Предложения о помощи с разблокировкой ценных бумаг появляются в социальных сетях и в мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей.

Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере, — говорится в сообщении.

Центробанк призывает не доверять финансовым организациям, которые не имеют лицензии, не переводить деньги и не передавать персональные данные аферистам.

Компании с признаками нелегальной финансовой деятельности вносят в список, а их интернет-ресурсы блокируют.