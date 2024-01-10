В Трибуне жаркие споры. Флирт на работе — харассмент или норма

Сегодня в Трибуне разгорелся нешуточный спор: допустим ли флирт с подчиненными. Не является ли это харассментом?

Новый пользователь Трибуны Виктория Хорцева задала очень важный вопрос: Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав. И попросила бухгалтеров ответить сталкивались ли они с харассментом на рабочем месте? Какое у них отношение к этому явлению?

Пользователи активно включились в обсуждение проблемы. Делятся своими историями и взглядами. Начался жарки спор: допустим ли флирт на рабочем месте или его можно квалифицировать тоже, как харассмент? Мнения разделились.

Спор пользователей

Жаркое обсуждение такой острой темы продолжается весь день, уже написали 154 мнений. Если вы еще не высказали свою точку зрения, приходите и пишите комментарий, а еще лучше — заводите свой блог в Трибуне.