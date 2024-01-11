IT-специалистам собираются давать звание «ветерана труда»

Звание «ветерана труда» могут распространить также на пожарных, спасателей, юристов, работников культуры и водителей.

Звание «ветерана труда» планируют распространить на IT-специалистов, пожарных, спасателей, водителей, юристов и работников культуры с большим трудовым стажем. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яну Лантратову.

Сейчас концепция присвоения данного статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. Теперь первостепенную значимость при присвоении награды имеет наличие орденов, медалей, званий СССР или России, почетных грамот или благодарностей президента страны, — сказала Яна Лантратова.

Также депутат предложила премьер-министру Михаилу Мишустину распространить звание «ветерана труда» на сотрудников с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.