Новости для бухгалтера
Трудовые отношения

IT-специалистам собираются давать звание «ветерана труда»

Звание «ветерана труда» могут распространить также на пожарных, спасателей, юристов, работников культуры и водителей.

Звание «ветерана труда» планируют распространить на IT-специалистов, пожарных, спасателей, водителей, юристов и работников культуры с большим трудовым стажем. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яну Лантратову.

Сейчас концепция присвоения данного статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. Теперь первостепенную значимость при присвоении награды имеет наличие орденов, медалей, званий СССР или России, почетных грамот или благодарностей президента страны, — сказала Яна Лантратова.

Также депутат предложила премьер-министру Михаилу Мишустину распространить звание «ветерана труда» на сотрудников с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Комментарии

6
    • ulyanafitness

      Юристы есть, а бухгалтеров нет))) и даже работники культуры впереди бухгалтеров оказались)))

    • Артем

      "в 2016 году Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что в ближайшем будущем работников специальности "бухгалтер" вытеснят системы автоматизированного бухучета.

      В 2017: Профессии бухгалтеров, юристов и кадровиков скоро будут невостребованы, заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

      в марте 2017 года главный робототехник фонда «Сколково» Альберт Ефимов в интервью по итогам конференции SXSW заявил, что «замещены могут быть те виды деятельности, где очень низкие показатели следующих факторов: небольшое социальное взаимодействие (например, ответы по телефону), небольшая степень манипуляции объектами (например, сборка простой детали) и небольшая степень творчества (бухгалтер)

      в марте 2020 министр финансов Антон Силуанов во время лекции в Финансовом университете при правительстве РФ заявляет следующее: «Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, но количество их будет сокращаться»

      в ноябре 2020 года руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров в интервью газете "Коммерсант" и "России 24" сделал такой прогноз: В новой реальности не нужна будет бухгалтерия" (с) стырил с Дзена, Клерка.

  • Astrasol

    а что, за это звание будет доплата? в привычных размерах конечно) ну где-то примерно 123 р.45 коп.) или - проезд бесплатно плацкарте до курортов на югах, где отдых стоит космических денех?) или грамоту в рамочке подарят?

    • Светлана Вейс

      Да, в зависимости от региона ок. 1000 рублей в месяц к пенсии. Еще куча разных плюшек в виде льгот. Тоже зависит от региона - ЖКХ, проезд, протезирование и т.п.

      • Светлана Вейс

        вот, например, льготы в Москве в 2024 г.

        Кроме ежемесячной выплаты в 1328 ₽ ветераны труда Москвы могут получить:

        Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме маршруток и такси, или ежемесячную денежную компенсацию — 503 ₽ в 2024 году.

        Бесплатный проезд в пригородных электричках или ежемесячную денежную компенсацию — 251 ₽ в 2024 году.

        Скидку

        50% на коммунальные услуги.

        Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Если потребуются драгоценные металлы или металлокерамика, их придется оплатить.

        Бесплатную путевку в санаторий при наличии медицинских показаний. Проезд к месту лечения и обратно по таким путевкам возмещают.

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