Зарплата московских дворников выросла до 70 тысяч рублей

Из-за дефицита дворников на рынке труда работодатели готовы платить больше за уборку снега.

Услуги по уборке снега в Москве и Московской области за год подорожали на 15-30%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на управляющую компанию «ПИК-Комфорт».

В 2023 году стоимость уборки снега подрядными организациями во дворах жилых домов Москвы выросла на 15-25%. На это повлияло сразу несколько факторов, например, увеличение стоимости топлива и обслуживания спецтехники, а также рост заработной платы водителей, — сказали в «ПИК-Комфорт».

Гендиректор управляющей компании CMWP Денис Троценко рассказал, что за год зарплата дворника в Москве выросла с 55 до 70 тыс. рублей.

Стоимость уборки снега на территории коммерческой недвижимости в столичном регионе увеличилась на 20-30%.

На рост цен повлияла стоимость ГРМ и расходных материалов, которые подорожали на 18-20%, а также дефицит дворников на рынке труда. Теперь персоналу по клинингу приходится платить больше.