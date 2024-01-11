Треш-стримы запретят распространять в социальных сетях

Участникам и организаторам треш-трансляций грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. Об этом сказано на сайте Думы.

К треш-стримам относятся трансляции в интернете, на которых участники совершают противоправные действия, демонстрируют жестокость, садизм и издевательства над людьми и животными.

Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, — сказал Вячеслав Володин.

Треш-стримы станут информацией, запрещенной к распространению, а социальные сети обяжут мониторить подобный контент и удалять его.

Организаторов и участников трансляций оштрафуют на сумму до 700 тыс. рублей, их оборудование для ведения стримов будут изымать.