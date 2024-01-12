Строка о перечисленном налоге в справке 2-НДФЛ есть, но заполнять ее не надо

Очередной спор разгорелся в Telegram-чате ФНС.
Бухгалтер пожаловалась, что 1С не заполняет это поле.
На это ФНС ответила, что работа программы 1С – это не ее дело, а в справке согласно порядка заполнения сумма уплаченного НДФЛ должна быть.
Этот ответ вызвал возмущение другого бухгалтера, напомнившего, что с 01.01.2023 поменялась статья 230 НК и эта строка заполняться не должна.
С этим ФНС согласилась и подтвердила: эту строку можно не заполнять.
Кстати, некоторые коллеги ошибочно полагают, что данная норма заработала с 01.01.2024 и применяется с отчета за 1 квартал 2024 года.
С 1 квартала 2024 года будет новая форма 6-НДФЛ, в которой в справках уже в принципе нет поля с перечисленным налогом.
Однако уже в справках за 2023 год заполнение этого поля не предусмотрено нормами НК.
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