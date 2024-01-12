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2-НДФЛ

Строка о перечисленном налоге в справке 2-НДФЛ есть, но заполнять ее не надо

С 01.01.2023 изменили норму статьи 230 НК относительно информации в справках о доходах, а порядок заполнения этих справок не изменили. Поэтому бухгалтеры спорят между собой, ругают 1С и жалуются в ФНС.
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Очередной спор разгорелся в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер пожаловалась, что 1С не заполняет это поле.

На это ФНС ответила, что работа программы 1С – это не ее дело, а в справке согласно порядка заполнения сумма уплаченного НДФЛ должна быть.

Этот ответ вызвал возмущение другого бухгалтера, напомнившего, что с 01.01.2023 поменялась статья 230 НК и эта строка заполняться не должна.

С этим ФНС согласилась и подтвердила: эту строку можно не заполнять.

Кстати, некоторые коллеги ошибочно полагают, что данная норма заработала с 01.01.2024 и применяется с отчета за 1 квартал 2024 года.

С 1 квартала 2024 года будет новая форма 6-НДФЛ, в которой в справках уже в принципе нет поля с перечисленным налогом.

Однако уже в справках за 2023 год заполнение этого поля не предусмотрено нормами НК.

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2-НДФЛ

Строка о перечисленном налоге в справке 2-НДФЛ есть, но заполнять ее не надо

С 01.01.2023 изменили норму статьи 230 НК относительно информации в справках о доходах, а порядок заполнения этих справок не изменили. Поэтому бухгалтеры спорят между собой, ругают 1С и жалуются в ФНС.

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