Минфин собирается привлечь частные инвестиции на 40 трлн рублей

Чтобы инвестиции стали популярными у населения, государство упростит покупку ценных бумаг и освободит от налогов долгосрочные финансовые вложения.

Власти хотят упростить процедуру покупки ценных бумаг и освободить от НДФЛ доходы от долгосрочных инвестиций. Минфин планирует привлечь от частных инвесторов порядка 40 трлн рублей. Об этом узнали «Известия».

Снижение налогов увеличит интерес к любому направлению. А вот процесс обсуждения, наоборот, отпугнет желающих — все предпочтут подождать, когда же будет «настоящая халява». А занять ожидание может много времени, то есть сиюминутного массового притока на рынки ожидать не стоит, — сказал председатель правления АКБ «Держава» ПАО Алексей Скородумов.

Сейчас брокерские счета открыты у 36% экономически активного населения, это около 27,5 млн человек.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что интерес к фондовому рынку связан с повышением инфляции, с увеличением дивидендных выплат, а также с низкой ставкой на банковские депозиты. Она составляет около 10-12% годовых.

Поддержать частных инвесторов поможет страхование брокерских счетов до 1,4 млн рублей, а также возможность получать налоговые вычеты за покупку акций стратегических компаний.

В 2024 году начнет работать индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), который предоставит частным инвесторам больше льгот, чем по уже существующим ИИС-1 и ИИС-2. Открыть ИИС-3 будет можно на пять лет, а затем этот срок увеличат до 10 лет.