Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

На сайте ФНС есть интерактивный сервис, который позволяет получить сведения о своих банковских счетах в электронном виде, без визита в налоговую. Об этом сказано на сайте ведомства.

Чтобы получить справку о банковских счетах нужно в личном кабинете налогоплательщика войти в раздел «Сведения о счетах физических лиц» и выбрать «Запрос сведений о банковских счетах».

Пользователям понадобится электронная подпись. Если ее не будет, сервис перенаправит на нужную страницу сайта для получения подписи.

Информация о банковских счетах физических лиц формируется в формате PDF с усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа и будет заверена печатью.

Юридические лица и ИП могут заказать подобные справки о счетах в электронном виде на портале Госуслуг. Для этого нужно в личном кабинете компании на Госуслугах заполнить заявку. Ответ от ФНС придет в день запроса с оповещением в ЛК.

Сведения можно получить только о счетах, открытых не ранее 1 июля 2014 года.