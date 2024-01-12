Центробанк усилил контроль за МФО и заблокировал три микрофинансовые компании

В первую рабочую неделю 2024 года Центробанк приостановил деятельность трех микрофинансовых организаций (МФО) из-за превышения допустимой доли займов, которые выдавали клиентам с высокой долговой нагрузкой. Об этом пишет «Коммерсант».

МКК «Амстердам», «Джет Мани Микрофинанс» и «ВенераФинЗайм» получили предписание Центробанка о приостановке деятельности.

Эти компании превысили допустимые 15% от общего объема займов, которые могут быть выданы клиентам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 80% и более. При этом, доля заемщиков с ПДН от 50 до 80% не должна превышать 25%.

На исполнение предписаний ЦБ дается 30 дней.

По общему правилу неисполнение в установленный срок предписания Банка России влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20–30 тыс. рублей; на юридических лиц — 500-700 тыс. рублей. Если МФО допускает регулярные нарушения и не исполняет предписания ЦБ — это прямой путь к исключению из реестра, — сказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По данным на 10 января 2024 года, в реестре Центробанка состояло больше 1 тыс. МФО. В 2023 году из списка исключили 229 компаний и внесли 74 организации.

Большинство МФО добровольно сдают лицензии и уходят с рынка. Эксперт ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова считает, что крупные игроки будут активнее переманивать клиентов небольших и средних компаний.