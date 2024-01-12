Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий

До недавнего времени ИП могли уменьшить налог по УСН только на уплаченные в соответствующем налоговом периоде страховые взносы. Федеральный закон № 389-ФЗ изменил этот процесс. Теперь ИП может уменьшить налог без переплаты на ЕНС или представления заявления о зачете.
Каким образом ИП должен провести эту операцию:
Направить уведомление об исчисленных суммах налога в ИФНС по месту учета ИП.
Заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@) и наличие переплаты на КБК ЕНП или КБК указанных страховых взносов (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@) — не требуется.
Доплатить налог в случае, если страховые взносы не перекрывают его полностью. Пополнить счет можно через личный кабинет на сайте ФНС, специальный сервис или платежкой через банк.
Внести страховые взносы в бюджет до завершения срока их уплаты.
По фиксированным взносам за 2024 год — до 31 декабря 2024 года.
Срок уплаты взноса с дохода свыше 300 000 руб. за 2023 год – до 1 июля 2024 года, с дохода за 2024 год – до 1 июля 2025 года.
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