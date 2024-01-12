Казахстанский депозитарий предложил управляющим компаниям из РФ судиться на их территории

Управляющие компании подали в московский арбитраж иски к ЦДЦБ и Euroclear на общую сумму 12,3 млн долларов. В ответ депозитарий из Казахстана предложил перенести рассмотрение дела в республику.

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) считает, что иски российских управляющих компаний должны рассматриваться на территории Казахстана. Об этом сказано на сайте депозитария.

«Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал» подали в Арбитражный суд Москвы иски к ЦДЦБ и Euroclear на общую сумму 12,3 млн долларов. Третьим лицом в деле указана компания «Газпром».

Такие иски должны рассматривать казахстанские суды по местонахождению Центрального депозитария, — говорится в сообщении.

Казахстанский депозитарий отказал управляющим компаниям в передаче «Газпрому» еврооблигаций, которые находились там на хранении. Газовая компания собиралась получить ценные бумаги, чтобы выпустить замещающие облигации.

В мае депозитарии из Казахстана по требованию Euroclear начали процесс сегрегации счетов российских лиц.