ФНС прекратила обмениваться информацией с 88 государствами

ФНС опубликовала приказ со списком государств и территорий, которые не участвуют в обмене налоговой информацией.

В перечень вошли 88 государств и 14 территорий. В том числе США, Великобритания, Швейцария, Германия, Латвия и Украина. Эти страны подали официальные заявления об отказе осуществлять обмен информацией по налоговым вопросам с РФ.

В 2022 году список включал 89 государств и 16 территорий. Из перечня исключили Антигуа и Барбуду, Вануату, Гану, Гренаду, Мальдивы, Оман, Перу, территории Кюрасао и Острова Кука. В этих государствах налажен автоматический обмен данными с российской налоговой.

В странах, с которыми Россия заключила международный договор по вопросам налогообложения, прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК) освобождается от налогообложения. Об этом сказано в ст. 25.13-1 НК.