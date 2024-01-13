Новости для бухгалтера
Пользователи интернета

Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях

Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.
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В Госдуму внесли законопроект, который запретит привлекать пользователей социальных сетей к ответственности только за выражение эмоций к публикациям.

Под выражением эмоций подразумевается выставление любой отметки к публикациям в сети.

Привлечение к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях противоречит позиции Верховного Суда РФ не привлекать к ответственности, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом, — сказано в пояснительной записке.

В 2022 году за возбуждение ненависти или вражды по ст. 20.3.3 КоАП суды было рассмотрели 5 442 дел, а по статьям 20.3 и 20.3.1 КоАП — 6 554 дел за реакции к публикациям в интернете.

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Пользователи интернета

Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях

Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.

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Бухгалтерские программы

В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО

Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.

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Бухгалтеры

🔥Уточненные уведомления задваивают сумму налога, штрафы за «уточненку» можно снизить в два раза, а в справке 2-НДФЛ больше не будет одной строки. Топ новостей за неделю

«Клерк» собрал для вас самые важные новости недели, которые вы могли пропустить.

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Банки

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ

Аккредитация банка должна была закончиться в феврале, но представительство исключили из реестра ЦБ 12 января.

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Криптовалюта

В новых регионах хотят тестировать майнинг криптовалют

В новых регионах есть свободные зоны, чтобы запустить протестировать работу криптоиндустрии.

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Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году

Надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли успешно и вы хорошо отдохнули? Для тех, кто набрался сил и готов к работе, подготовили сегодняшний дайджест Разборов. Для тех, кто хочет спать и у него лапки, этот дайджест тоже подходит. ​​​​​​​

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Антимонопольное право

Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей

Компания Apple подает кассационную жалобу, чтобы оспорить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Инвестиции

Частные инвесторы потратили на покупку ценных бумаг больше 1,1 трлн рублей

На Московской бирже инвестициями занимаются 29,7 млн человек.

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Бесплатно с НДФЛ

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
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Инвестиции

Казахстанский депозитарий предложил управляющим компаниям из РФ судиться на их территории

Управляющие компании подали в московский арбитраж иски к ЦДЦБ и Euroclear на общую сумму 12,3 млн долларов. В ответ депозитарий из Казахстана предложил перенести рассмотрение дела в республику.

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Уведомление по ЕНП

Коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП в 2024 году

Вспоминаем, какие коды нужны для уведомлений по ЕНП в наступившем году.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли лично обращаться в налоговую за новой ЭЦП или можно получить через ЛК?

Добрый день! При смене наименования должности (с внесением изменений в ЕГРЮЛ) за новой ЭЦП надо ножками топать в налоговую? Через ЛК не получится?

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Налоги КИК

ФНС прекратила обмениваться информацией с 88 государствами

США, Великобритания, Швейцария, Германия, Латвия и Украина отказались обмениваться налоговой информацией с Россией.

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Налоги, взносы, пошлины

Начала действовать новая форма расчета доходов иностранных организаций

В новая форма состоит из пяти разделов, где будут указаны суммы доходов, выплаченных иностранным организациям, и размер удержанных налогов.

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Маркировка товаров

Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов

Чтобы производители не могли фальсифицировать рыбные консервы, правительство собирается маркировать эту продукцию.

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Обучение для бухгалтеров

Пройдите мини-курс «7 модных налоговых схем: когда они безопасны» — бесплатно!

Новая крутая фишка на «Клерке» — мини-курсы с лонгрид-конспектами и тестами. Обещаем будет интересно, полезно и содержательно!

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Оплата второго больничного ложится на работодателя?

Подскажите, пожалуйста, если 1-й больничный закрыт и помечен без оплаты, а продолжение — 2-й б/л если оплатить, но он 3 дня, он за счёт работодателя?

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Бесплатно с Социальный вычет

Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс

Какие расходы за лечение можно возместить налоговым вычетом, условия и сроки его получения, лимит выплат и способы, которыми можно подать на возврат разбираем в мини-курсе.

Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс
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Логотип qmax
qmax

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи

Существует две педагогики — для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи
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Логотип MCC Group
MCC Group
Получение патента

Защита интеллектуальной собственности в Сербии: регистрация патента и торговой марки

Интеллектуальная собственность является одним из ключевых активов в современном бизнесе, и ее защита имеет важное значение для успеха предприятий.

Защита интеллектуальной собственности в Сербии: регистрация патента и торговой марки
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