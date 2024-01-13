Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях

Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.

В Госдуму внесли законопроект, который запретит привлекать пользователей социальных сетей к ответственности только за выражение эмоций к публикациям.

Под выражением эмоций подразумевается выставление любой отметки к публикациям в сети.

Привлечение к ответственности только за выражение эмоций к публикациям в социальных сетях противоречит позиции Верховного Суда РФ не привлекать к ответственности, если не было умысла возбуждать ненависть или вражду, даже если такая информация признана экстремистским материалом, — сказано в пояснительной записке.

В 2022 году за возбуждение ненависти или вражды по ст. 20.3.3 КоАП суды было рассмотрели 5 442 дел, а по статьям 20.3 и 20.3.1 КоАП — 6 554 дел за реакции к публикациям в интернете.