Ипотечники около двух лет ждут ключи от квартиры

После заключения ипотечного договора заемщики могут заселиться в новостройку через 1 год 9 месяцев. Быстрее всего жилье сдают в Челябинске и Волгограде, дольше — в Москве, Казани и в Ростове-на-Дону.

С момента выдачи ипотеки проходит два года до тех пор, пока заемщики получат ключи от квартиры в крупных городах. Об этом сказано в исследовании аналитического центра «Домклик».

В среднем по стране ожидание заселения составляет 1 год 9 месяцев.

Быстрее всего можно заселиться в жилье в Челябинске и Волгограде. Там срок ожидания составляет 1 год 4 месяца. Дольше всего ипотечники ждут ключи от новостройки в Казани, Москве и в Ростове-на-Дону — 1 год 11 месяцев.

Как и в прошлом году, покупатели ждут сдачи дома около года и четырех месяцев (прирост около 2%). А вот длительность ожидания ключей уже после сдачи дома выросла почти на месяц, — сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

На длительность ожидания влияет рост себестоимости отделочных материалов и трудности с логистикой.

Также дома, в которых куплено много квартир с отделкой, сдаются дольше, чем без нее. У покупателей могут появиться замечания к ремонту, поэтому процесс заселения затянется.