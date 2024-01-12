Новости для бухгалтера
Бухгалтерские программы

В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО

Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.
52 25

Большинство пользователей ЭДО в курсе конфликта двух разработчиков на рынке ПО — 1С и СБИС. Сейчас конфликт вышел на новый виток. СБИС на своей страничке потроллил 1С, написав «Ой! 1С испугался?».

Пользователи Трибуны активно принялись обсуждать плюсы и минусы компаний разработчиков. Ругают и хвалят: интерфейсы, цены, дружелюбность, поддержку софта, технические возможности программ.

Беседа в Трибуне разработчика с пользователями

К комментариям уже подключились специалисты СБИС, которые активно отвечают нашим пользователям, а вот 1С пока не удостоил нас пока внимание.

Приходите в Трибуну, пишли свое мнение, расскажите, какую программу вы используете, а еще лучше — заводите свой блог в Трибуне!

Начать дискуссию

Бухгалтерские программы

В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО

Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.

52
Бухгалтеры

🔥Уточненные уведомления задваивают сумму налога, штрафы за «уточненку» можно снизить в два раза, а в справке 2-НДФЛ больше не будет одной строки. Топ новостей за неделю

«Клерк» собрал для вас самые важные новости недели, которые вы могли пропустить.

41
Банки

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ

Аккредитация банка должна была закончиться в феврале, но представительство исключили из реестра ЦБ 12 января.

17
Криптовалюта

В новых регионах хотят тестировать майнинг криптовалют

В новых регионах есть свободные зоны, чтобы запустить протестировать работу криптоиндустрии.

16
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году

Надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли успешно и вы хорошо отдохнули? Для тех, кто набрался сил и готов к работе, подготовили сегодняшний дайджест Разборов. Для тех, кто хочет спать и у него лапки, этот дайджест тоже подходит. ​​​​​​​

35
Антимонопольное право

Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей

Компания Apple подает кассационную жалобу, чтобы оспорить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

17
Инвестиции

Частные инвесторы потратили на покупку ценных бумаг больше 1,1 трлн рублей

На Московской бирже инвестициями занимаются 29,7 млн человек.

21

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с НДФЛ

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
617
Инвестиции

Казахстанский депозитарий предложил управляющим компаниям из РФ судиться на их территории

Управляющие компании подали в московский арбитраж иски к ЦДЦБ и Euroclear на общую сумму 12,3 млн долларов. В ответ депозитарий из Казахстана предложил перенести рассмотрение дела в республику.

42
Уведомление по ЕНП

Коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП в 2024 году

Вспоминаем, какие коды нужны для уведомлений по ЕНП в наступившем году.

1
128
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли лично обращаться в налоговую за новой ЭЦП или можно получить через ЛК?

Добрый день! При смене наименования должности (с внесением изменений в ЕГРЮЛ) за новой ЭЦП надо ножками топать в налоговую? Через ЛК не получится?

39
Налоги КИК

ФНС прекратила обмениваться информацией с 88 государствами

США, Великобритания, Швейцария, Германия, Латвия и Украина отказались обмениваться налоговой информацией с Россией.

1
73
Налоги, взносы, пошлины

Начала действовать новая форма расчета доходов иностранных организаций

В новая форма состоит из пяти разделов, где будут указаны суммы доходов, выплаченных иностранным организациям, и размер удержанных налогов.

62
Маркировка товаров

Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов

Чтобы производители не могли фальсифицировать рыбные консервы, правительство собирается маркировать эту продукцию.

43
Обучение для бухгалтеров

Пройдите мини-курс «7 модных налоговых схем: когда они безопасны» — бесплатно!

Новая крутая фишка на «Клерке» — мини-курсы с лонгрид-конспектами и тестами. Обещаем будет интересно, полезно и содержательно!

38
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Оплата второго больничного ложится на работодателя?

Подскажите, пожалуйста, если 1-й больничный закрыт и помечен без оплаты, а продолжение — 2-й б/л если оплатить, но он 3 дня, он за счёт работодателя?

1
36
Бесплатно с Социальный вычет

Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс

Какие расходы за лечение можно возместить налоговым вычетом, условия и сроки его получения, лимит выплат и способы, которыми можно подать на возврат разбираем в мини-курсе.

Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс
45
Логотип qmax
qmax

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи

Существует две педагогики — для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи
9
179
Логотип MCC Group
MCC Group
Получение патента

Защита интеллектуальной собственности в Сербии: регистрация патента и торговой марки

Интеллектуальная собственность является одним из ключевых активов в современном бизнесе, и ее защита имеет важное значение для успеха предприятий.

Защита интеллектуальной собственности в Сербии: регистрация патента и торговой марки
21
УСН

Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!

Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.

132