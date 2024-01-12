В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО

Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.

Большинство пользователей ЭДО в курсе конфликта двух разработчиков на рынке ПО — 1С и СБИС. Сейчас конфликт вышел на новый виток. СБИС на своей страничке потроллил 1С, написав «Ой! 1С испугался?».

Пользователи Трибуны активно принялись обсуждать плюсы и минусы компаний разработчиков. Ругают и хвалят: интерфейсы, цены, дружелюбность, поддержку софта, технические возможности программ.

Беседа в Трибуне разработчика с пользователями

К комментариям уже подключились специалисты СБИС, которые активно отвечают нашим пользователям, а вот 1С пока не удостоил нас пока внимание.

Приходите в Трибуну, пишли свое мнение, расскажите, какую программу вы используете, а еще лучше — заводите свой блог в Трибуне!