Пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей

Компании предстоит выплатить селлерам стоимость сгоревшего товара, найти новые помещения, а также вернуть покупателям средства за неполученные заказы. Выплаты начнутся с 15 января.

Ущерб от пожара на складе Wildberries под Санкт-Петербургом оценили в 17 млрд рублей или около 1% товарооборота площадки. Об этом пишет «Коммерсант».

Маркетплейсу нужно компенсировать потери селлеров, у которых сгорел товар, а также вернуть средства покупателям, не дождавшимся своих заказов. Это займет от 1,5 до 3 месяцев. Первые выплаты начнутся с 15 января 2024 года.

Сложнее всего для онлайн-ритейлера будет найти замену складского помещения. Из-за чего могут увеличиться сроки доставки, а компания потеряет часть оборота.

Всероссийский союз страховщиков оценил убытки Wildberries в 10 млрд рублей. По версии гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на складе хранился товар стоимостью минимум 12 млрд рублей. Дополнительные 3-5 млрд рублей компания потеряла на собственном оборудовании и на строительстве комплекса. Общая сумма ущерба может составить 17 млрд рублей.

Председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров считает, что последствия пожара не будут критичными для маркетплейса. Товары на складе в Шушарах составляют меньше 1% оборота. В первом полугодии от продаж товаров и услуг Wildberries получил 1,22 трлн рублей.

13 января 2024 года начался пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом, на его устранение потребовалось больше суток. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров. Здание склада уничтожено вместе с товарами.