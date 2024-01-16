Новости для бухгалтера
Интернет и IT

Стоимость электроники снижается из-за отказа импортеров от расчета в долларах и евро

Импортеры начали экономить на курсовых разницах, что позволяет снизить цену на электронику для покупателей.
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Российские импортеры электроники перестали вести расчеты в долларах и евро. Гаджеты стали покупать за юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран, что помогло снизить рост стоимости на технику. Об этом пишут «Известия».

Во втором квартале 2023 года почти 50% электроники было куплено за юани.

В данный момент мы используем рубль, юань, дирхам и рупии. Помимо такого явного преимущества, как отсутствие возможности зависания платежа, это позволяет получить более интересные предложения по конвертации при расчетах. В результате выгоду извлекают и поставщик, и покупатель, для которого в конечной цене товара будет заложено меньше издержек, — сказала финансовый директор diHouse Жанна Романченко.

В конце 2023 года производители гаджетов начали предлагать дистрибьюторам расчеты не только в традиционных валютах, но и в криптовалюте. В основном такая опция есть у мелких продавцов электроники, крупные ритейлеры не могут перейти на оплату в крипте без законодательной базы.

В 2023 году было продано 33,5 млн смартфонов. Средняя стоимость устройства составила 24,9 тыс. рублей. В 2022 году продали 31,5 млн гаджетов со средним чеком в 23,8 тыс. рублей.

Стоимость нового iPhone 15 для россиян сократилась на 15-28% на фоне высокой конкуренции между продавцами. Отметим, что официально смартфон не поставляется в РФ, поэтому количество завезенных аппаратов регулировать некому.

Комментарии

2
  • DISGORGE

    ну скажите честно, -- закупаем китайско и индийское, хьюлетт-пэкард не ждите))

    • Ирина

      Вот так смещение угла зрения и нарушение причинно-следственных связей влияет на подачу информации народу.

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