Новости для бухгалтера
Банкротство

В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей

На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.
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Авторы фейкового заявления о банкротстве СПБ Биржи сообщили о долгах перед Сбербанком и ВТБ на сумму 435 млн рублей. Об этом узнал «РБК».

В документе сказано, что торговая площадка просит в арбитражный суд признать себя банкротом на основании задолженности перед «Сбером» в размере 245 млн рублей и перед ВТБ — в 190 млн рублей.

На заявлении стоит печать торговой площадки, схожая со старым образцом, и подпись генерального директора Евгения Сердюкова.

СПБ Биржа утверждает, что документ был подделан, а долгов у торговой площадки нет. Это подтвердили в ВТБ.

27 ноября 2023 года мы писали, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве и опровергла эту информацию. Затем арбитражный суд Москвы вернул иск о банкротстве, а Центробанк назвал эту ситуацию близкой к преступлению и настоял на расследовании.

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Банкротство

В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей

На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.

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