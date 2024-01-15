Размер социальных вычетов в 2024 году увеличили до 150 тысяч рублей

Социальные вычеты по НДФЛ в увеличенном размере можно получить в 2024 году у работодателя или в 2025 году после подачи декларации.

С 1 января 2024 года начали применяться новые размеры социальных вычетов по НДФЛ. Об этом сказано на сайте ФНС.

Новые значения начнут применяться к доходам, полученным начиная с 2024 года, и, соответственно, по расходам, понесенным с 1 января 2024 года, — сказано в сообщении.

Максимальный размер расходов, с которых можно получить вычет на обучение ребенка, увеличили до 110 тыс. рублей.

До 150 тыс. рублей вырос размер налогового вычета на собственное обучение, медицинские услуги и покупку лекарств, на занятие спортом, а также на расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования.

Социальные вычеты по новым параметрам можно получить в течение 2024 года у работодателя или в 2025 году при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год.