Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году

На титульном листе теперь нет поля для единицы измерения и адреса организации (ИП).

Новая книга учета-2024 теперь состоит из:

раздела II — расчет расходов на ОС и НМА;

А вот старого раздела IV, где ранее упрощенцы отражали страховые взносы, уменьшающие налог, больше нет!

Следовательно, уменьшение налога на взносы теперь будет отражено только в декларации.

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