Что изменилось в книге учета для УСН в 2024 году

На титульном листе теперь нет поля для единицы измерения и адреса организации (ИП).
Новая книга учета-2024 теперь состоит из:
титульного листа;
раздела I — доходы и расходы;
раздела II — расчет расходов на ОС и НМА;
раздела III — расчет убытка, уменьшающего налоговую базу.
раздела IV — торговый сбор, уменьшающий налог.
А вот старого раздела IV, где ранее упрощенцы отражали страховые взносы, уменьшающие налог, больше нет!
Следовательно, уменьшение налога на взносы теперь будет отражено только в декларации.
Разобраться со сложностями упрощенки поможет курс профпереподготовки: «Главный бухгалтер на УСН». После курса вы сможете вести учет на УСН, научитесь применять новые ФСБУ, правильно составлять отчетность, защищать бизнес перед налоговой и избегать многомилионных штрафов.
Только сейчас курс можно купить по сниженной цене за 4 990 рублей.
По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора.
Начать дискуссию