Холдинг «Додо Пицца» переедет в Казахстан с Британских Виргинских островов

Компания Dodo Brands приняла решение изменить юрисдикцию. Холдинг переедет с Британских Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана».

Совет директоров холдинговой компании сети пиццерий «Додо Пицца» принял решение о редомициляции компании в Казахстан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на финансового директора Dodo Brands Лину Наумову.

15 декабря 2023 года советом директоров одобрена редомициляция холдинговой компании из BVI (Британские Виргинские острова) в Международный финансовый центр «Астана» (Республика Казахстан), — сказала Лина Наумова.

Заочное голосование акционеров пройдет с 10 по 26 января 2024 года.

Сеть пиццерий «Додо Пицца» работает в России с 2011 года. Рестораны развиваются по франчайзингу в 15 странах мира. В декабре 2023 году у компании было 1,027 тыс. розничных точек.

Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане. Подобное решение приняли акционеры Fix Price.