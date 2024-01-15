❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!

Если компания приняло решение перейти с УСН, то о своем решении она должна уведомить ИФНС. Срок — сегодня!

Сделать это надо до 15 января 2024 года. Сообщите налоговикам, что вы:

отказываетесь от применения УСН с 2024 года — рекомендуемая форма уведомления № 26.2-3;

или утратили право на спецрежим в 4 квартале 2023 года — рекомендуемая форма № 26.2-2.

Обе формы утверждены приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Налоговики учтут уведомление от плательщика и переведут на ОСНО. Ждать дополнительных писем и подтверждений от ИФНС не нужно.