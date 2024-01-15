❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!

Сделать это надо до 15 января 2024 года. Сообщите налоговикам, что вы:
отказываетесь от применения УСН с 2024 года — рекомендуемая форма уведомления № 26.2-3;
или утратили право на спецрежим в 4 квартале 2023 года — рекомендуемая форма № 26.2-2.
Обе формы утверждены приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Налоговики учтут уведомление от плательщика и переведут на ОСНО. Ждать дополнительных писем и подтверждений от ИФНС не нужно.
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