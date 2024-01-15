На Дальнем Востоке возобновили программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль»

Получить господдержку при покупке автомобиля смогут семьи с детьми, инвалиды медработники, преподаватели, участники СВО и их родственники.

С 15 января 2024 года для жителей Дальнего Востока возобновили действие подпрограммы «Семейный автомобиль», которая позволяет получить государственную поддержку при покупке отечественной машины. Об этом сказано на сайте Минпромторга.

На Дальнем Востоке программа с 15 января будет действовать для следующих категорий граждан: семьи с детьми, медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью, — говорится в сообщении.

Приобрести можно автомобили стоимостью до 2 млн рублей, которые произведены на территории РФ в рамках специального инвестиционного контракта. К таким относятся все модели LADA, ВИС, УАЗ, ГАЗ.

Жители Дальневосточного федерального округа получают скидку на уплату первоначального взноса по автокредиту в размере 25% от стоимости машины с двигателем внутреннего сгорания.

Сейчас все категории заемщиков могут получить скидку 35% при покупке отечественных электромобилей Evolute и Москвич 3е.

Недавно мы писали, что Владимир Путин поручил Минпромторгу установить льготы для многодетных семей Дальнего Востока, которые позволят выгодно приобрести автомобиль и не привлекать средства из материнского капитала.