Новости для бухгалтера
НДФЛ

С этого года инвесторам придется платить НДФЛ с материальной выгоды

В новом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.
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Под уплату этого налога могут попасть и те, кто покупает принадлежавшие нерезидентам депозитарные расписки и евробонды со скидкой, пишут «Ведомости».

Материальная выгода определяется как разница между рыночной стоимостью ценной бумаги и реальной ценой покупки – факт продажи значения не имеет. Бумага куплена за 80 рублей при рыночной стоимости в 100 рублей, материальная выгода будет определяться как разница между этими показателями, умноженная на 13%.

Любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно), была освобождена от налогообложения (ст. 217 НК). Но, с этого года льготу отменили. НДФЛ начнут списывать с материальной выгоды от покупки ценных бумаг, купленных в 2024 году. НДФЛ придется уплатить и инвесторам, которые купили активы по цене ниже рыночной в прошлом году, но рассчитались за них лишь в этом.

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