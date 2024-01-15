Минтруд назвал срок, в течение которого нужно сообщить о найме сотрудника без документов воинского учета

В письме от 29 сентября 2023 года № 14-6/ООГ-6134 Минтруд дал ответил на часто задаваемый вопрос: может ли компания взять на работу гражданина, который обязан состоять на воинском учете, но не имеет соответствующих документов.
Оказалось, что этот фактор не является основанием для отказа в приеме на работу.
Однако в таком случае работодатель в течение двух недель должен сообщить военному комиссариату о неисполнении гражданином своих обязанностей в области воинского учета.
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