Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С

При автоматизации управленческого учета даже одна галочка может запороть всю отчетность. Например, если забыть поставить ее в 1С: УНФ «Кассовый метод учета доходов и расходов».

Процесс работы в профессиональных программах похож на школьные контрольные по математике — одна точка может сделать неправильным целый лист расчетов.

Поэтому будьте внимательны, порой одна галочка может испортить весь отчет.

Например, можно по ошибке пропустить начисление пары операций. Если галочка отключена, то при формировании Отчета доходы и расходы, алгоритм подтянет операции по оплате там, где нет начислений. А пропущенное начисление из отчета вы не увидите. И не будет оснований проверять первичку.

При этом на балансе в программе будет накапливаться долг, ведь галочка не создает недостающих начислений. Так легко не заметить, что в отчете неверная информация и составить ошибочный вывод.