Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С

Процесс работы в профессиональных программах похож на школьные контрольные по математике — одна точка может сделать неправильным целый лист расчетов.
Поэтому будьте внимательны, порой одна галочка может испортить весь отчет.
Например, можно по ошибке пропустить начисление пары операций. Если галочка отключена, то при формировании Отчета доходы и расходы, алгоритм подтянет операции по оплате там, где нет начислений. А пропущенное начисление из отчета вы не увидите. И не будет оснований проверять первичку.
При этом на балансе в программе будет накапливаться долг, ведь галочка не создает недостающих начислений. Так легко не заметить, что в отчете неверная информация и составить ошибочный вывод.
Получайте больше полезных материалов — разборов и шпаргалок в подписке Клерк.Премиум!
Присоединяйтесь и получите в подарок безлимитные консультации, обучение и практику + 🎁 курс повышения квалификации «Финансовый анализ для бухгалтера в 2024 году».
Цена подписки на год прямо сейчас: 9 600 рублей.
Комментарии1
О Господи! Кто это пишет?