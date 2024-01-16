❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами

В общем случае страховые взносы начисляют по единому тарифу (ОПС + ОМС + ОСС). Но для некоторых иностранцев есть особенности. Для граждан Узбекистана нет особенностей, если они устраиваются на работу сами по себе. Но если это организованный процесс – будут нюансы по взносам.

Разъяснение дает ФНС в письме от 20.12.2023 № БС-4-11/15948@.

При начислении взносов надо руководствоваться международными соглашениями. Например, на зарплату граждан Вьетнама и Китая не начисляют взносы на ОПС.

В соглашении с Узбекистаном такие особенности не прописаны. Поэтому взносы будут обычные, как для россиян (30%).

Между тем, есть «соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ» от 05.04.2017.

Если сотрудников привлекают в рамках такого организованного набора, то у них обязательно должен быть полис ДМС (или работодатель должен заключить договор с клиникой на медобслуживание таких иностранцев).

В этой связи, зарплата работников из Узбекистана (при организованном наборе) не будет облагаться взносами на ОМС.

Будут только взносы на ОПС и ОСС.

Но ФНС еще ждет, что скажет по этому поводу Минфин.

Напомним, отдельные тарифы взносов для некоторых иностранцев такие: