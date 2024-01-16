❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами

Разъяснение дает ФНС в письме от 20.12.2023 № БС-4-11/15948@.
При начислении взносов надо руководствоваться международными соглашениями. Например, на зарплату граждан Вьетнама и Китая не начисляют взносы на ОПС.
В соглашении с Узбекистаном такие особенности не прописаны. Поэтому взносы будут обычные, как для россиян (30%).
Между тем, есть «соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ» от 05.04.2017.
Если сотрудников привлекают в рамках такого организованного набора, то у них обязательно должен быть полис ДМС (или работодатель должен заключить договор с клиникой на медобслуживание таких иностранцев).
В этой связи, зарплата работников из Узбекистана (при организованном наборе) не будет облагаться взносами на ОМС.
Будут только взносы на ОПС и ОСС.
Но ФНС еще ждет, что скажет по этому поводу Минфин.
Напомним, отдельные тарифы взносов для некоторых иностранцев такие:
взносы на ОПС – 72,8% от взносов по единому тарифу;
взносы на ОМС – 18,3% от взносов по единому тарифу;
взносы на ОСС – 8,9% от взносов по единому тарифу.
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