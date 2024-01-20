Новости для бухгалтера
Социальные пособия

Минтруд проиндексирует больше 40 видов выплат и компенсаций

По данным ведомства, индексация коснется свыше 20 млн россиян, получающих господдержку.

Выплаты и компенсации будут проиндексированы с 1 февраля 2024 г. Индексация затронет маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат. Повышение затронет более 20 млн граждан — получателей господдержки», — цитируют в сообщении министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Проект постановления правительства об этом уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Начать дискуссию

Социальные пособия

Минтруд проиндексирует больше 40 видов выплат и компенсаций

По данным ведомства, индексация коснется свыше 20 млн россиян, получающих господдержку.

41
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
31
215
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как оплатить налоги после закрытия ИП?

Коллеги, добрый день, ИП закрыли позавчера. Я так понимаю если несколько дней на подачу УСН за прошлый год и текущий с кодом 50. Теперь как быть с уплатой налогов? Оплатить по QR коду с физ. Лица, когда начислят, после сдачи отчёта, или заранее, но дойдет ли платеж, если уже внесена отметка о прекращении деятельности ИП 🤔

7
71
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли поставщик оформить вычет по НДС за возвращенный аванс?

Добрый день. Поставщик вернул аванс покупателю, срок перечисления которого более 3-х лет. Отгрузки по нему не было. Может ли поставщик оформить на данный возврат вычет по НДС в квартале возврата?

1
63
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.

Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты
39
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Где увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год?

Добрый вечер. Подскажите, в какой справке можно увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год, если нет доступа в ЛК. Могу заказать через Контур. У некоторых ИП из резерва подняли суммы и перекрыли ими имущественные налоги. Хотелось бы узнать сумму на остатке резерва. Спасибо.

5
23
Пользователи интернета

Стикерпаки теперь можно добавлять в Трибуну

Стикерпаки теперь можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в свои посты.

130

Записи вебинаров

717
Новые видео от экспертов каждый день
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры спорят, как платить зарплату, чтобы сдавать одно уведомление по НДФЛ и разбираются с отчетами января, а персоной дня стал котик. 🐱‍«Ночной бухгалтер» №1605

Сдвинуть сроки выплаты зарплаты и сдавать одно уведомление по НДФЛ — это так по-бухгалтерски. Напоминаем, что нужно сдать до 22 января и какие три отчета вообще в январе сдавать не придется и делимся милотой про кота-сотрудника, который получил повышение.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
545
Бесплатно с Цифровой рубль

Учимся работать с цифровым рублем. Мини-курс

Рассказываем об условиях использования и преимуществах цифрового рубля и объясняем, как с ним работать.

Учимся работать с цифровым рублем. Мини-курс
503
Инвестиции

Срочный рынок Мосбиржи привлек 100 тысяч новых клиентов

В 2023 году 331 тысяч физических лиц заключили сделки на срочном рынке Мосбиржи. Это на 12% больше, чем в 2022 году.

119
Обзоры для бухгалтера

👌 Бухгалтерам не надо заполнять лишнюю строку в 6-НДФЛ, сдавать лишний отчет ЕФС-1 и платить взносы на ОМС за узбеков. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

327
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Запись II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: доступ открыт для всех!

Смотрите запись топовой конференции от «Клерка». Эксперты раскрыли самые важные темы для бухгалтера: ЕНП и ЕНС, налоговые проверки, годовая отчетность, учетная политика, ФСБУ, воинский учет, изменения в трудовом законодательстве и многое другое. А еще мы приготовили большой сюрприз — предзапись на Четвертую всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

10
263
Госзакупки

Участники госзакупок отправили в ФАС почти 54 тысяч жалоб

Больше 13 тысяч участников госзакупок внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Большинство компаний расторгали контракты в одностороннем порядке.

131
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли полностью оплачивать фиксированные взносы при ликвидации ИП?

Добрый вечер! ИП ликвидирован 19 декабря 2023г. Фиксированные взносы за 2023 год посчитали и оплатили соответственно по дату закрытия 44 363,23 руб. На ЕНП сейчас отрицательное сальдо 1 478,77 и начисляется пени. Подскажите, пожалуйста, разве нужно было полную сумму оплатить?

19
188
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года

В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
438
Личные финансы

Что делать с деньгами в 2024 году? 10 способов сохранить и приумножить

Делимся наиболее безопасными способами сохранить и приумножить свои средства в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
215
Экономика России

В 2023 году открылось 3 тысячи социальных предприятий

Сейчас в стране работает около 11 тыс. социальных предпринимателей.

119
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии: перспективы и преимущества

С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вступают в частичное пространство Шенгена. Это решение открывает новые перспективы для граждан этих стран и российских туристов, предоставляя интересные возможности.

«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии: перспективы и преимущества
74
Логотип Клерк
Клерк
УСН

Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году порядок уменьшения налога по УСН «Доходы» на уплаченные фиксированные взносы ИП значительно изменился. О том, как он организован теперь — разбираемся в статье.

Иллюстрация: freepik/freepik
1
241
Обучение для бухгалтеров

😱 Остаться в живых: последние 40 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!

138