Минтруд проиндексирует больше 40 видов выплат и компенсаций

Выплаты и компенсации будут проиндексированы с 1 февраля 2024 г. Индексация затронет маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат. Повышение затронет более 20 млн граждан — получателей господдержки», — цитируют в сообщении министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Проект постановления правительства об этом уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.