🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!

Если вас вызвали в налоговую, то необходимо подготовиться к визиту. Разберитесь с порядком действий до, во время и после беседы с инспектором.

Итак, вас вызвали на допрос. Нормальные среднестатистические люди испытывают страх, волнение, в редких случаях — панику, и каждая из этих реакций нормальна. После того, как первые эмоции пройдут, нужен план действий.

С чего начать? Расскажет Александр Голиков — руководитель практики разрешения споров Khalimon Legal, адвокат. 12 лет опыта сопровождения налоговых проверок в качестве адвоката. Спикер Всероссийского налогового форума 2023, а также других деловых онлайн и офлайн-мероприятий.

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На вебинаре разберем:

Как правильно подготовиться к визиту в инспекцию.

Как выиграть время на подготовку.

О чем спрашивают на допросах в налоговой.

Какие приемы используют инспекторы, чтобы получить удобные для них ответы на вопросы.

Безопасные стратегии поведения на допросе.

Как отвечать на вопросы, не предоставляя никакой критичной информации.

Ждем вас на вебинаре 24 января в 15:00 мск!