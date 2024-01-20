За 2023 год самозанятые заработали 1,4 трлн рублей

Общий доход самозанятых за все время действия НПД достиг 3,2 трлн рублей.

На 1 января 2024 года суммарный доход самозанятых за все время действия налога на профессиональный доход достиг 3,2 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФНС.

В 2023 году самозанятые заработали 1,4 трлн рублей или на 48% больше, чем в 2022 году. Тогда общий доход плательщиков НПД составил 944 млрд рублей.

На 39% увеличилось число самозанятых: с 6,6 млн в 2022 году до 9,3 млн человек в 2023 году.

Средняя стоимость услуг, которые оказывают плательщики НПД, составила 1 882 рублей. За год чек вырос на 221 рубль.

В 2023 году самозанятые, работающие с физлицами, получили 495 млрд рублей. Те, кто сотрудничает с компаниями, заработали 844 млрд рублей.

По итогам 2023 года самозанятые заплатили налоги на 63 млрд рублей.