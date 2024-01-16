Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года

Участникам оборота прослеживаемых товаров нужно предоставлять информацию о перемещении продукции на территорию другой страны еще до начала транспортировки.

18 января 2024 года вступает в силу постановление правительства № 1108, которое приводит нормы Положения о национальной системе прослеживаемости в соответствие с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, которые были ввезены на территорию ЕАЭС. Об этом сказано на сайте ФНС.

В национальную систему прослеживаемости теперь нужно предоставлять сведения о перемещении товаров на территорию другой страны ЕАЭС.

Информация вносится до начала транспортировки. Изменения затрагивают только товары, которые включены в перечень Евразийской экономической комиссии.

Тем, кто участвует в обороте прослеживаемых товаров и не платит НДС, нужно включать в отчет об операциях передачу в составе выполненных работ прослеживаемых товаров.