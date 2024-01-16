Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей

С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).

Коэффициент индексации 1,074 указан в проекте.

Размер пособия = зарплата за 2 года / 730 х 30,4 х 40% (но не менее минимального, но не более максимального).

Напомним, с 2023 года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет положено только работающим по трудовому или гражданско-правовому договору, а также ИП, вступившим в добровольные правоотношения с СФР.

Неработающим гражданам платят только единое детское пособие, только если они малоимущие.

Смотрите в таблице размер пособия по уходу за ребенком в 2024 году.

С 01.01.2024 С 01.02.2024 Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 8 591,47 9 227,24 Максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 49 123,07 49 123,07

Максимальное пособие зависит от размера предельной базы по взносам. На 2024 год его считают так: (1 032 000 + 1 917 000) / 730.

Минимальное пособие ежегодно индексируют с 1 февраля (коэффициент определяет Правительство).