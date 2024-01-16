Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей

Коэффициент индексации 1,074 указан в проекте.
Размер пособия = зарплата за 2 года / 730 х 30,4 х 40% (но не менее минимального, но не более максимального).
Напомним, с 2023 года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет положено только работающим по трудовому или гражданско-правовому договору, а также ИП, вступившим в добровольные правоотношения с СФР.
Неработающим гражданам платят только единое детское пособие, только если они малоимущие.
Смотрите в таблице размер пособия по уходу за ребенком в 2024 году.
С 01.01.2024
С 01.02.2024
Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
8 591,47
9 227,24
Максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
49 123,07
49 123,07
Максимальное пособие зависит от размера предельной базы по взносам. На 2024 год его считают так: (1 032 000 + 1 917 000) / 730.
Минимальное пособие ежегодно индексируют с 1 февраля (коэффициент определяет Правительство).
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