Производители искусственных елок будут отвечать за их утилизацию

Норматив по утилизации искусственных елок в 2024 году составляет 0%, но он будет ежегодно повышаться на 10%. Производителям придется платить экосбор или отчитываться за утилизацию товара.

Российский экологический оператор включил искусственные елки в список товаров расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом пишет «RG.RU».

Компании должны будут отчитываться за утилизацию произведенных ими елей, либо платить экосбор за них. Мера позволит снизить захоронение благодаря улучшению отбора сырья для утилизации и развитию инфраструктуры для переработки, — сообщил представитель РЭО.

В 2024 году норматив по утилизации искусственных елок составит 0%. Он будет повышаться каждый год на 10% и к 2034 году достигнет 100%.

В этом году экосбор не повлияет на розничную цену товара, но в 2025 году стоимость елок может вырасти не более чем на 0,06%.

Сейчас ставка экологического сбора на искусственные ели составляет 3 844 рубля за тонну.

Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елок и централизованного направления их на переработку, производителей — создавать развивать мощности по переработке, в итоге меньше отходов-елок будет на полигонах, — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Продукция из ПВХ трудно поддается переработке, поэтому производители искусственных елок, чтобы снизить экосбор, начнут делать товар из альтернативных материалов.

Недавно мы писали, что производители и импортеры товаров и упаковки в 2027 году должны самостоятельно утилизировать 100% отходов.