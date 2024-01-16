Для получения прав на содержание питомцев предложили проходить медицинские осмотры

Некоторые животные могут быть опасны для окружающих, поэтому их владельцам предлагают получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

На портале Российских общественных инициатив появилось предложение ввести ограничение на содержание домашних животных для владельцев, которые не соответствуют медицинским критериям.

Автор инициативы предлагает проходить медицинские осмотры, чтобы получить право на содержание домашних животных. Некоторые породы собак и экзотических хищников могут быть опасны для окружающих, поэтому владельцам стоит получить медицинскую справку, как для допуска к управлению автомобилем или к оружию.

Не будут трогать лишь тех-кто подобрал на улице, несчастного брошенного котенка или щенка, чтоб спасти ему жизнь. А именно: передать его в руки волонтеров и работников приютов, — сказано в тексте инициативы.

Осмотр позволит выявить у человека противопоказания к содержанию домашних животных. Лежачим больным, людям с аллергией или тем, кто страдает алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями, запретят заводить питомцев.

Процедура будет бесплатной для частных владельцев и платной для тех, чья профессиональная деятельность связана с животными. Например, для фермеров, сотрудников приютов и специалистов по отлову.

Сейчас в законодательстве нет критериев, которые позволяют определить, насколько человек способен по своему состоянию здоровья содержать домашних животных.

Инициатива предполагает изменения в закон 498-ФЗ об ответственном обращении с животными.

Голосование на портале продлится до 9 января 2025 года. Если идея получит поддержку более чем у 100 тыс. пользователей, то ее будут рассматривать на федеральном уровне.