⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!

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Новый мини-курс с тестами: Топ-10 ошибок в годовой отчетности уже ждет вас!
Вы можете учиться любым удобным для вас способом: смотреть видеолекцию или изучать подробный конспект. А еще проверять полученные знания в мини-тестах.
Что узнаете из мини-курса
Чтобы вы смогли сдать годовую отчетность без ошибок и штрафов, мы пригласили специалиста с 30-летним опытом работы в сфере ведения бухгалтерского учета и аудита Елену Васильеву.
На основе проверок 2022 и 2023 годов она составила список из типичных ошибок бухгалтера при составлении годовой отчетности:
Нарушение порядка подготовки к составлению отчетности, в том числе инвентаризация.
Ошибки при внедрении ФСБУ 6/2020 – переклассификация активов.
Пересмотр сроков полезного использования ОС и других элементов амортизации.
ФСБУ 25/2018 и неверное его применение.
Резерв по сомнительным долгам: порядок создания и расчета.
Списание безнадежной дебиторки.
Резерв под обесценение запасов.
Несвоевременное отражение операций в отчетности.
Неверное заполнение отчетности: свернутое сальдо, соответствие показателей форм отчетности.
События после отчетной даты.
Каждый пункт включает несколько ошибок, объяснение их сути и примеры решения вопроса.
Как открыть доступ
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