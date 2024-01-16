Новости для бухгалтера
Бухгалтерская отчетность

⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!

Смотрите новый мини-курс с тестами, изучайте конспект, отвечайте на вопросы в один клик. Прокачаете знания по годовой отчетности и отчитайтесь без ошибок и штрафов!
59 15

Мы запустили новый формат мини-курсов: видео + конспекты вебинаров от экспертов!

Новый мини-курс с тестами: Топ-10 ошибок в годовой отчетности уже ждет вас!

Вы можете учиться любым удобным для вас способом: смотреть видеолекцию или изучать подробный конспект. А еще проверять полученные знания в мини-тестах.

Что узнаете из мини-курса

Чтобы вы смогли сдать годовую отчетность без ошибок и штрафов, мы пригласили специалиста с 30-летним опытом работы в сфере ведения бухгалтерского учета и аудита Елену Васильеву. 

На основе проверок 2022 и 2023 годов она составила список из типичных ошибок бухгалтера при составлении годовой отчетности:

  • Нарушение порядка подготовки к составлению отчетности, в том числе инвентаризация.

  • Ошибки при внедрении ФСБУ 6/2020 – переклассификация активов.

  • Пересмотр сроков полезного использования ОС и других элементов амортизации.

  • ФСБУ 25/2018 и неверное его применение.

  • Резерв по сомнительным долгам: порядок создания и расчета.

  • Списание безнадежной дебиторки.

  • Резерв под обесценение запасов.

  • Несвоевременное отражение операций в отчетности.

  • Неверное заполнение отчетности: свернутое сальдо, соответствие показателей форм отчетности.

  • События после отчетной даты.

Каждый пункт включает несколько ошибок, объяснение их сути и примеры решения вопроса. 

Смотреть мини-курс

Как открыть доступ

Подключайтесь к подписке Клерк.Премиум и читайте 10 конспектов с тестами для закрепления знаний каждый месяц!

Еще получите в подписке:

  • 42+ онлайн-курса;

  • 600+ ежедневных вебинаров и записей;

  • Закрытые онлайн-практикумы с экспертами;

  • Справочно-правовую систему;

  • Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами;

  • Премиум статус и отключение рекламы.

Подключить Премиум

Получите в подарок безлимитные консультации, обучение и практика + 🎁 курс повышения квалификации «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету».

Цена годовой подписки прямо сейчас: 9 685 рублей.

Хотите просто попробовать?

Подключите доступ на месяц ко всем разборам и мини-курсам по подписке Клерк.Плюс всего за 299 рублей!

Подключить Клерк.Плюс

Получите доступ к справочно-правовой базе и статус подписчика «Клерк» без рекламы и с уникальным бейджиком.

Погружайтесь в каждую тему с новым форматом мини-курсов! Получайте рекомендации от практиков из первых рук! 

Начать дискуссию

Логотип СберРешения
СберРешения
Зарплата

Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить

Прежде чем говорить о подводных камнях индексации мы предлагаем разобраться в том, что вообще такое индексация и для кого она обязательна.

Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить
24
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок

Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.

Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок
36
270
Законопроекты

Депутатов просят уточнить законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных

Ответственность за незаконное получение персональных данных должны нести взломщики и те, кто продает информационные базы. Формулировку состава преступления нужно сделать однозначной, чтобы невиновные не попали под статью.

8
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк

Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах

Сезонный бизнес, в том числе продажа новогодних товаров, кваса, мороженого на улице, прокаты велосипедов — работает всего пару месяцев в году. А на кассу ему приходится тратить столько же, сколько и круглогодичному бизнесу. Но расходы на ККТ можно оптимизировать — рассказываем, как это сделать.

Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах
21
Общество

Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью

Человечество сможет избавиться от бедности только через 230 лет. Такой печальный прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

1
31
Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян

Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.

Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян
18
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли субсидией по коронавирусу покрыть убытки прошлых лет?

Добрый день! Можем ли мы за счет субсидии, которую получили по льготе (коронавирусу) покрыть убытки прошлых лет? предыдущий бухгалтер повесил субсидию на 86 счет, и с прошлых лет так и остался висеть остаток на нем. Сейчас хочу привести в красивый вид и закрыть убыток прошлых лет.

15

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Инвестиции

Высокотехнологичным компаниям упростят выход на биржу

Быстрорастущие технологичные компании получат больше возможностей для размещения своих ценных бумах на инвестиционных платформах.

25
Зарплата

С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам

С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.

347
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Право

Когда тратят твое наследство. А у вас есть богатые родственники?

Вы ждете от них наследство? Да нет, не подумайте, я в хорошем смысле. И, пожалуйста, не судите героев этой истории. Это были их интимные мысли, которых они очень стеснялись. Осуждайте меня. Это я вытащил эту историю наружу.

Когда тратят твое наследство. А у вас есть богатые родственники?
18
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Страховые взносы

Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024

В 2023 году внесли изменения в порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы. Разберем, как теперь бизнес на упрощенке и патенте должен уменьшать налог на взносы по страхованию, и какие правила будут действовать в 2024 году.

Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024
153
Налог на прибыль

Для банков не будут повышать налог на прибыль

Если бизнес в какой-то отрасли в какой-то период разово получил сверхприбыль, это не значит, что для всей этой отрасли надо на постоянной основе увеличить ставку налога на прибыль.

36
Ведение бизнеса

Цифра дня. Про новый бизнес

В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион.

Цифра дня. Про новый бизнес
19
Бухгалтерская отчетность

⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!

Смотрите новый мини-курс с тестами, изучайте конспект, отвечайте на вопросы в один клик. Прокачаете знания по годовой отчетности и отчитайтесь без ошибок и штрафов!

57
Логотип BLCons Group
BLCons Group
Налоговые изменения 2024

Налоговики дополнили список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения

10 января 2024 года зарегистрирован Приказ ФНС от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@, которым утвержден обновленный список государств, не осуществляющих обмен налоговой информацией с Россией.

37
Прослеживаемость товаров

Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года

Участникам оборота прослеживаемых товаров нужно предоставлять информацию о перемещении продукции на территорию другой страны еще до начала транспортировки.

104
Логотип ZUBR Technologies
ZUBR Technologies
Обзор налоговых новостей

Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП

Информационная картина недели: суровый реализм контролирующих органов, многоцветный импрессионизм опыта коллег, модернизм ведущих экспертов.

Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП
37
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Удалось ли кому-то отправить 3-НДФЛ без ошибок?

Коллеги, у кого-то получилось отправить 3-НДФЛ? Я сначала сутки подпись ждала когда сгенерируется, а теперь ошибку перед отправкой выдает. С пятницы эта канитель.

41
ВЭД

🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России

С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

63
Инвестиции

Инвесторы потеряли 140 млн рублей из-за остановки торгов

24 февраля 2022 года торги на Мосбирже были приостановлены по распоряжению Центробанка. Инвесторы не успели закрыть маржинальные позиции и у них появились долги перед брокерами.

54