⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!

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Новый мини-курс с тестами: Топ-10 ошибок в годовой отчетности уже ждет вас!

Вы можете учиться любым удобным для вас способом: смотреть видеолекцию или изучать подробный конспект. А еще проверять полученные знания в мини-тестах.

Что узнаете из мини-курса

Чтобы вы смогли сдать годовую отчетность без ошибок и штрафов, мы пригласили специалиста с 30-летним опытом работы в сфере ведения бухгалтерского учета и аудита Елену Васильеву.

На основе проверок 2022 и 2023 годов она составила список из типичных ошибок бухгалтера при составлении годовой отчетности:

Нарушение порядка подготовки к составлению отчетности, в том числе инвентаризация.

Ошибки при внедрении ФСБУ 6/2020 – переклассификация активов.

Пересмотр сроков полезного использования ОС и других элементов амортизации.

ФСБУ 25/2018 и неверное его применение.

Резерв по сомнительным долгам: порядок создания и расчета.

Списание безнадежной дебиторки.

Резерв под обесценение запасов.

Несвоевременное отражение операций в отчетности.

Неверное заполнение отчетности: свернутое сальдо, соответствие показателей форм отчетности.

События после отчетной даты.

Каждый пункт включает несколько ошибок, объяснение их сути и примеры решения вопроса.

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