Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза

Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.

В 2023 году доля иностранцев в совете директоров российских компаний уменьшилась до 11,7%. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на обзор компании КФР.

В 2022 году в состав руководителей бизнеса входило 14% иностранцев, а в 2021 году — 30%.

33% иностранных представителей советов директоров — это граждане США. Около 25% имеют гражданство Евросоюза.

Доля независимых директоров увеличилась на 2 п.п., до 39%. В 2021 году этот показатель составлял 44%.

Сейчас у компаний, которые планируют выпускать ценные бумаги и проводить IPO, появился спрос на независимых директоров.

IPO требует завоевания высокого доверия со стороны инвесторов, а одной из важных метрик такого доверия является качественный состав совета директоров, — сказал управляющий партнер КФР Антон Стороженко.

В состав совета директоров 75% компаний входит хотя бы одна женщина. За 2023 год доля женщин выросла с 11% до 14,8%.

Директора российского бизнеса в среднем получают 12 млн рублей в год. Минимальный размер базового вознаграждения составляет 1 млн рублей, а максимальный — 42 млн рублей.

За 2023 год на 4,8 млн рублей вырос размер вознаграждения у председателей совета директоров. Они получают в среднем 29 млн рублей. Представители КФР связывают такие изменения с колебанием курса иностранной валюты.