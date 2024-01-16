❄ ФНС не даст самозанятому справку о том, что он работает на Крайнем Севере

У северных жителей есть пенсионные льготы. Но как доказать, что ты работал именно там, если ты – не наемный работник, а бизнесмен?

Самозанятые в общем случае не платят взносы на ОПС и пенсионные баллы и стаж им не идут. Но можно платить добровольные взносы, тогда и стаж, и баллы будут.

ФНС выдает самозанятым справку о постановке на учет (КНД 1122035). Но в ней нет информации о регионе ведения деятельности.

Об этом сообщает ФНС в письме от 29.12.2023 № СД-17-3/351@.

Между тем регион, где будет вестись деятельность, самозанятые указывают при регистрации. Он отражается в приложении «Мой налог» в разделе «Прочее» – «Профиль» – «Регион деятельности».

Кстати, иногда налоговики заставляют самозанятых указывать в «Моем налоге» регион по месту прописки, но это незаконно. Об этом говорится в письме ФНС от 05.12.2023 № АБ-4-20/15261.

Какими документами ИП подтвердить северный стаж, мы ранее рассказывали здесь.