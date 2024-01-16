Новости для бухгалтера
Банки

Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

В 2023 году объем подозрительных финансовых операций по выводу средств из страны составил около 32 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.

Объем обналичивания в банковском секторе составил 84 млрд рублей.

За прошедшие 10 лет объем операций с обналичиванием, подозрительных операций снизился в десятки раз. Мы понимаем, что это та работа, на которую нельзя закрывать глаза, даже если кажется, что сегодня все благополучно, — сказал Владимир Чистюхин.

Недавно мы писали, что из страны начали массово вывозить золотые слитки. Их используют как средство платежа в условиях санкций и валютных ограничений.

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Налоговые изменения 2024

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор

Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор
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Банки

Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

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Русские офшоры (САР)

Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года

TCS Group пройдет перерегистрацию в специальном административном районе на острове Русский.

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MCC Group
Общество

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) привлекают внимание русскоязычных инвесторов, предпринимателей и студентов, предоставляя возможность получения резидентской визы, известной как Emirates ID.

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?
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Больничные

Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные

По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кассовые операции

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ведение бизнеса

Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза

Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
РСВ

Когда сдавать и как заполнять нулевой РСВ в 2024 году

Нужно ли в 2024 году сдавать нулевой РСВ? Если нужно, то как правильно его заполнить?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будет ли проверка налоговой при высокой рентабельности компании?

Добрый день, коллеги. Столкнулась с ситуацией, когда бухгалтер нагоняет расходы, чтобы снизить рентабельность, поскольку по её словам при слишком большой рентабельности компания попадёт под проверку налоговой.

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Воинский учет

Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор

Разбираемся, нужно ли вести воинский учет в организации без работников.

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Логотип Антон Свирякин
Антон Свирякин
Уставный капитал

Недружественные страны. Как расстаться с иностранным участником ООО в 2024 году

Как расстаться с иностранным участником ООО в условиях санкционных ограничений в 2024 году, какие исключения для иностранных лиц предусмотрены действующим санкционным регулированием и в каких случаях будет необходимо получать разрешение подкомиссии на сделку с иностранным лицом.

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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год

8 из 10 опрошенных сервисом hh.ru задумываются над тем, чтобы уйти из найма и открыть собственный бизнес. Их привлекает ощущение независимости, финансовый рост и интерес. Предлагаем вдохновляющую подборку из 30 бизнес-идей для тех, кто решился открыть собственное дело в 2024 году.

Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год
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Личные финансы

Министр финансов стал участником программы долгосрочных сбережений

Антон Силуанов с телефона заключил договор по программе долгосрочных сбережений.

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Бесплатно с Воинский учет

На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс

За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актов оформить.

На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс
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Маркетинг

Как офлайн-магазин повышает конверсию продаж и зачем интернет-магазину офлайн-точка

В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-торговли: некоторые эксперты предрекали, что традиционная розница во многих нишах постепенно уйдет в прошлое. Но на практике наблюдается обратная тенденция — возвращение популярности привычных покупок с примеркой, прогулка и тактильный контакт с товаром.. Более того, онлайн и офлайн могут выгодно дополнять друг друга. Почему это происходит, чем это полезно и зачем интернет-магазину офлайн-точка, объясняем в статье.

Иллюстрация: Ron Lach/pexels
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Отчетность в СФР

Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом

Форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год сдавали на всех сотрудников. За 2023 год надо сдавать подраздел 1.2 формы ЕФС-1, но не на всех.

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Общество

Для получения прав на содержание питомцев предложили проходить медицинские осмотры

Некоторые животные могут быть опасны для окружающих, поэтому их владельцам предлагают получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

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Бесплатно с Онлайн-кассы

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.

Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Могут ли возникнуть проблемы из-за задержки предоставления документов?

Добрый день! Сотрудница родила в декабре и только сейчас появилась возможность у нее предоставить документы. Проактивные выплаты висят и ждут, когда мне все донесут. Будут ли у организации проблемы с тем, что так долго предоставляли информацию?

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Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркировка товаров

Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

Модульбанк запустил услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров в системе «Честный знак» — средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. 

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