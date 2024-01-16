Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

В 2023 году объем подозрительных финансовых операций по выводу средств из страны составил около 32 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.

Объем обналичивания в банковском секторе составил 84 млрд рублей.

За прошедшие 10 лет объем операций с обналичиванием, подозрительных операций снизился в десятки раз. Мы понимаем, что это та работа, на которую нельзя закрывать глаза, даже если кажется, что сегодня все благополучно, — сказал Владимир Чистюхин.

Недавно мы писали, что из страны начали массово вывозить золотые слитки. Их используют как средство платежа в условиях санкций и валютных ограничений.