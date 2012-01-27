Новости для бухгалтера

Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний

За прошедший год число участников-нерезидентов СПФС выросло на 53, а количество стран — на четыре, до 20.
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Именно через систему передачи финансовых сообщений ЦБ планирует строить взаимодействие с дружественными странами и банками.

Для системы, которая пытается развиваться в условиях беспрецедентных санкций, результат более чем.

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Комментарии

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  • VadimBA

    Прибежище изгоев...

Число ИП в России за 2023 год увеличилось на 395 тысяч и достигло 4,2 млн человек

Это самый сильный прирост в абсолютных значениях с 2007 года

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Банковские экосистемы развиваются медленнее, чем платформы бигтехов

«Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.

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Финтех-рынок Узбекистана привлекает европейские банки

С точки зрения финтеха Узбекистан интересен потенциальным статусом криптохаба в СНГ и сильной позицией платёжных сервисов по сравнению с банками.

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Банки Китая и Турции ужесточают контроль за сделками с Россией

Китайские государственные банки начали проверки клиентов на связи с Россией, а турецкие банки ограничивают переводы за турецкие товары из России.

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Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний

За прошедший год число участников-нерезидентов СПФС выросло на 53, а количество стран — на четыре, до 20.

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Бесплатно с Трудовые отношения

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
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КоАП РФ

Людей не будут штрафовать по биометрии

Если правонарушение попало на камеру с биометрическим распознаванием лиц, то жителям страны за это не будут приходить штрафы. Использовать биометрию запрещено в оперативной деятельности и в системах «безопасного города».

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Записи вебинаров

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Государственные пенсии

Больше 55 тысяч жителей Херсонской области получают российскую пенсию

Пенсия по российскому стандарту в Херсонской области назначена для 55,2 тысяч человек.

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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Налоговые изменения 2024

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор

Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор
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Банки

Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

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Русские офшоры (САР)

Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года

TCS Group пройдет перерегистрацию в специальном административном районе на острове Русский.

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Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) привлекают внимание русскоязычных инвесторов, предпринимателей и студентов, предоставляя возможность получения резидентской визы, известной как Emirates ID.

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?
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Больничные

Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные

По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кассовые операции

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ведение бизнеса

Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза

Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.

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РСВ

Когда сдавать и как заполнять нулевой РСВ в 2024 году

Нужно ли в 2024 году сдавать нулевой РСВ? Если нужно, то как правильно его заполнить?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будет ли проверка налоговой при высокой рентабельности компании?

Добрый день, коллеги. Столкнулась с ситуацией, когда бухгалтер нагоняет расходы, чтобы снизить рентабельность, поскольку по её словам при слишком большой рентабельности компания попадёт под проверку налоговой.

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Воинский учет

Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор

Разбираемся, нужно ли вести воинский учет в организации без работников.

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Логотип Антон Свирякин
Антон Свирякин
Уставный капитал

Недружественные страны. Как расстаться с иностранным участником ООО в 2024 году

Как расстаться с иностранным участником ООО в условиях санкционных ограничений в 2024 году, какие исключения для иностранных лиц предусмотрены действующим санкционным регулированием и в каких случаях будет необходимо получать разрешение подкомиссии на сделку с иностранным лицом.

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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год

8 из 10 опрошенных сервисом hh.ru задумываются над тем, чтобы уйти из найма и открыть собственный бизнес. Их привлекает ощущение независимости, финансовый рост и интерес. Предлагаем вдохновляющую подборку из 30 бизнес-идей для тех, кто решился открыть собственное дело в 2024 году.

Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год
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