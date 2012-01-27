Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний

Именно через систему передачи финансовых сообщений ЦБ планирует строить взаимодействие с дружественными странами и банками.
Для системы, которая пытается развиваться в условиях беспрецедентных санкций, результат более чем.
Именно через систему передачи финансовых сообщений ЦБ планирует строить взаимодействие с дружественными странами и банками.
Для системы, которая пытается развиваться в условиях беспрецедентных санкций, результат более чем.
Это самый сильный прирост в абсолютных значениях с 2007 года
«Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.
С точки зрения финтеха Узбекистан интересен потенциальным статусом криптохаба в СНГ и сильной позицией платёжных сервисов по сравнению с банками.
Китайские государственные банки начали проверки клиентов на связи с Россией, а турецкие банки ограничивают переводы за турецкие товары из России.
За прошедший год число участников-нерезидентов СПФС выросло на 53, а количество стран — на четыре, до 20.
Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.
Если правонарушение попало на камеру с биометрическим распознаванием лиц, то жителям страны за это не будут приходить штрафы. Использовать биометрию запрещено в оперативной деятельности и в системах «безопасного города».
Пенсия по российскому стандарту в Херсонской области назначена для 55,2 тысяч человек.
Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.
В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.
TCS Group пройдет перерегистрацию в специальном административном районе на острове Русский.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) привлекают внимание русскоязычных инвесторов, предпринимателей и студентов, предоставляя возможность получения резидентской визы, известной как Emirates ID.
По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.
Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.
Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.
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Добрый день, коллеги. Столкнулась с ситуацией, когда бухгалтер нагоняет расходы, чтобы снизить рентабельность, поскольку по её словам при слишком большой рентабельности компания попадёт под проверку налоговой.
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