Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.