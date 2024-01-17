Новости для бухгалтера
Банки

Банки Турции отказываются работать с российскими партнерами

Опасаясь вторичных санкций США, турецкие банки могут разорвать корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями и перестать обрабатывать платежи.
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Турецкие кредитные организации начали отказываться работать с российскими банками из-за риска попасть под вторичные санкции США. Об этом пишет «Коммерсант».

Банки могут разорвать корреспондентские отношения, а также приостановить обработку платежей без формального расторжения договоров.

Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае, — сказал собеседник издания.

В конце декабря 2023 года банки Турции перестали переводить денежные средства из России в любых валютах. Раньше российские организации могли открывать корсчета в лирах, долларах и в других валютах. Некоторые турецкие банки принимали платежи в рублях.

Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи в качестве корреспондента. Но при количестве платежей более 50 в день заявки исполняет несколько дней, — сообщил директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев

Недавно мы писали, что госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов.

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