Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Это незаконно. Клиент оплачивает услуги банка лишь в случаях, прямо предусмотренных договором банковского счета.

Что делать, если банк неправомерно списал комиссию:

В случае отказа (или бездействия по претензии) у потребителя есть право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и Центральный банк России.

Обратиться с претензией в финансовую организацию. В претензии изложить доводы о незаконности и/или необоснованности списания комиссии.

О том, как сэкономить на банковских комиссиях и повысить рентабельность бизнеса, расскажут на бесплатном вебинаре СБП для бизнеса: польза и прибыль. Он состоится 31 января в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Федорец Андрей Олегович, к.т.н. генеральный директор QRService. Заместитель генерального директора, Директор по развитию В2В проектов, ООО «Бэнкс Софт Системс», Председатель комитета по по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ) расскажет:

Что в СБП уже реальность и что будет совсем скоро;

Какие есть проблемы с СБП и как их решить;

Кто такой Агент ТСП и зачем он нужен;

Как легко и быстро настроить сервисы СБП;

Какие дополнительные сервисы есть в связке с СБП;

Кто и как решает задачи по приему платежей (кейсы);

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После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.