Начали действовать льготы для резидентов особой экономической зоны в Югре

Компании получат льготы по налогу на прибыль, финансирование проектов, а также будут платить пониженные страховые взносы.

С 1 января 2024 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» могут получать региональные и федеральные льготы. Об этом сказано на сайте Фонда развития Югры.

Для участников ОЭЗ в течение первых пяти налоговых периодов действует налог на прибыль 0%, с шестого по десятый период ставка вырастет до 5%, а затем — до 13,5%.

У резидентов есть право на нулевую ставку по земельным и имущественным налогам. Компании будут платить пониженные страховые взносы.

Ставка налога на прибыль организаций применяется при условии ведения раздельного учета доходов и расходов, полученных и понесенных от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ и за ее пределами, — говорится в сообщении.

Также Фонд развития Югры предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до семи лет.

В особой экономической зоне будут создавать новые цифровые проекты по импортозамещению, а также технологии по добыче нефти.

Общая площадь ОЭЗ составляет больше 270 гектаров, объем якорных инвестиций на первом этапе оценивается в 20 млрд рублей, а выручка резидентов составит более 130 млрд рублей.