Когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 года

При этом на НДФЛ с выплат в период с 01.01.2024 по 22.01.2024 надо сдать уведомление по ЕНП в срок до 25.01.2024.
Таким образом, в январе будет одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. А уже с февраля уведомлений будет два:
до 05.02.2024 – за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 с кодом 21/11 (уплата – тоже до 05.02.2024);
до 26.02.2024 – за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 с кодом 21/02 (уплата – до 28.02.2024).
Новые сроки уплаты и уведомлений по НДФЛ мы разбирали здесь.
Узнайте обо всех новациях в НДФЛ и страховых взносах на онлайн-курсе «Зарплата и зарплатные налоги-2024». Поймете, как работать с новым МРОТ, разберетесь в изменениях в расчете зарплаты, больничных, отпускных, пособий, в том числе для дистанционщиков и нерезидентов.
Вас ждет много практического материала и рекомендации экспертов на онлайн-встречах. Сразу после оплаты вы получите доступ ко всему курсу — учитесь в комфортном темпе без графика и отслеживайте свои результаты в личном кабинете.
Сейчас вы можете купить курс по сниженной цене 3 999 рублей.
После обучения вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.
Комментарии2
пардон, а что с аванса декабря не надо платить и уведомлять до 29 декабря?
надо было в декабре. В январе уже не надо, потому что все сделано в декабре