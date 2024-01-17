Когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 года

Если вся зарплата за декабрь была выплачена в декабре, то и НДФЛ с нее надо было уплатить в декабре. Если же в декабре был выплачен только аванс, а зарплата за вторую половину месяца – в январе, то срок уплаты НДФЛ – 29.01.2024.

При этом на НДФЛ с выплат в период с 01.01.2024 по 22.01.2024 надо сдать уведомление по ЕНП в срок до 25.01.2024.

Таким образом, в январе будет одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. А уже с февраля уведомлений будет два:

до 05.02.2024 – за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 с кодом 21/11 (уплата – тоже до 05.02.2024);

до 26.02.2024 – за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 с кодом 21/02 (уплата – до 28.02.2024).

Новые сроки уплаты и уведомлений по НДФЛ мы разбирали здесь.