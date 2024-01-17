Власти хотят отменить срок давности при проверке сделок с взаимозависимостью

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправкой в ст. 105.17 НК, которая ликвидирует срок давности при проведении проверок сделок между взаимозависимыми лицами.
Проверять сделки будут должностные лица ФНС на основании решения руководителя службы или его заместителя.
Сейчас в Налоговом кодексе сказано, что проверку сделок с взаимозависимостью могут проводить не позднее двух лет с момента получения уведомления о контролируемых сделках.
Из текста нового законопроекта удалили информацию о сроках давности, чтобы исключить спорные ситуации.
Не изменятся только сроки, которые отсчитываются со дня подачи уточненки или заявления о заключении соглашения о ценообразовании.
Внесение предлагаемого проектом федерального закона изменения позволит исключить возникновение спорных ситуаций, связанных с исчислением срока принятия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, — сказано в пояснительной записке.
Ранее Конституционный суд выпустил постановление, в котором признал первый абзац п.2 ст. 105.17 НК частично недействующим.
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