Власти хотят отменить срок давности при проверке сделок с взаимозависимостью

Сейчас налоговая имеет право проверить сделки между взаимозависимыми лицами в течение двух лет. Новый законопроект ликвидирует этот срок давности.

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправкой в ст. 105.17 НК, которая ликвидирует срок давности при проведении проверок сделок между взаимозависимыми лицами.

Проверять сделки будут должностные лица ФНС на основании решения руководителя службы или его заместителя.

Сейчас в Налоговом кодексе сказано, что проверку сделок с взаимозависимостью могут проводить не позднее двух лет с момента получения уведомления о контролируемых сделках.

Из текста нового законопроекта удалили информацию о сроках давности, чтобы исключить спорные ситуации.

Не изменятся только сроки, которые отсчитываются со дня подачи уточненки или заявления о заключении соглашения о ценообразовании.

Внесение предлагаемого проектом федерального закона изменения позволит исключить возникновение спорных ситуаций, связанных с исчислением срока принятия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, — сказано в пояснительной записке.

Ранее Конституционный суд выпустил постановление, в котором признал первый абзац п.2 ст. 105.17 НК частично недействующим.