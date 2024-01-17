«Сбер» открывает сезон годовой отчетности банков и задает довольно высокую планку рынку

Источники дохода стандартные для банка: существенный рост кредитного портфеля, комиссионных и операционных доходов. Ужесточение регулирования повлияло только на портфель декабрьских кредитов.
Важно, что в будущем это может заметно измениться. С этого года «Сбер» запускает новую трехлетнюю стратегию, в которой трансформируется в настоящий бигтех с банком в качестве экосистемообразующего элемента. Это значит, что в отчетности год к году должно становиться больше про небанковскую часть, а на рост доходности могут оказать заметное влияние инвестиции в развитие технологий.
Кроме финансовых результатов не можем не отметить рост активных пользователей цифровых сервисов: + 3,3 млн активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (веб + приложение). Количество ежедневных активных пользователей — 43,7 млн.
Комментарии1
А нанять нормальных программистов, видимо денег не хватает. Задвоения списаний у юридических лиц как шли, так и идут.