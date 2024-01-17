«Сбер» открывает сезон годовой отчетности банков и задает довольно высокую планку рынку

Банк заработал рекордные 1,5 трлн рублей чистой прибыли — это почти в пять раз больше, чем в 2022, и ровно столько, сколько прогнозировалось для выплат в бюджет.

Источники дохода стандартные для банка: существенный рост кредитного портфеля, комиссионных и операционных доходов. Ужесточение регулирования повлияло только на портфель декабрьских кредитов.

Важно, что в будущем это может заметно измениться. С этого года «Сбер» запускает новую трехлетнюю стратегию, в которой трансформируется в настоящий бигтех с банком в качестве экосистемообразующего элемента. Это значит, что в отчетности год к году должно становиться больше про небанковскую часть, а на рост доходности могут оказать заметное влияние инвестиции в развитие технологий.

Кроме финансовых результатов не можем не отметить рост активных пользователей цифровых сервисов: + 3,3 млн активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (веб + приложение). Количество ежедневных активных пользователей — 43,7 млн.