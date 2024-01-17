ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы на ОПС

В общем случае ИП платят взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС). Но военные пенсионеры от взносов на ОПС освобождены.

Это освобождение – не автоматическое, а в заявительном порядке, поясняет ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

Речь идет о тех, кто вышел на пенсии по выслуге лет или инвалидности по закону № 4468-1.

Чтобы не платить взносы, надо сдать в ИФНС:

заявление по рекомендуемой форме КНД 1150118;

копию пенсионного удостоверения;

справку из федерального ведомства, по линии которого идет пенсия (Минобороны, МВД и т. д.).

Справка понадобится, если в пенсионном удостоверении не указано, что пенсия назначена по закону № 4468-1.

Комментарий главного редактора «Клерка» 24 июня 2023 года вступил в силу закон, по которому бывшие военные и прочие силовики исключены из состава страхователей по обязательному пенсионному страхованию. Причина – постановление Конституционного суда. Таким образом, ИП военные пенсионеры платят фиксированные взносы за периоды: с 01.01.2023 по 23.06.2023 –в совокупном фиксированном размере пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде (22 029,63 руб.);

с 24.06.2023 по 31.12.2023 – только взносы на ОМС (19,8922% от совокупного фиксированного размера) пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде (4 736,80 руб.);

с 01.01.2024 по 31.12.2024 – только взносы на ОМС — 19,8922% от совокупного фиксированного размера (9 846,64 руб.).

Форма заявления на освобождение от взносов доведена письмом ФНС от 18.09.2023 № БС-4-11/11864@. Скачать бланк заявления можно здесь.